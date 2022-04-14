Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solana Ecosystem Index (SOLI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solana Ecosystem Index (SOLI) Informatie Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana's 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don't have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Officiële website: https://amun.com/

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solana Ecosystem Index (SOLI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 905.09K $ 905.09K $ 905.09K Totale voorraad: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K Circulerende voorraad: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 905.09K $ 905.09K $ 905.09K Hoogste ooit: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 Laagste ooit: $ 0.03897228 $ 0.03897228 $ 0.03897228 Huidige prijs: $ 7.25 $ 7.25 $ 7.25 Meer informatie over Solana Ecosystem Index (SOLI) prijs

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solana Ecosystem Index (SOLI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLI begrijpt, kun je de live prijs van SOLI token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLI Wil je weten waar je SOLI naartoe gaat? Onze SOLI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLI token!

