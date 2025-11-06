SOL Runner (SOLRUNNER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000631 24u laag $ 0.00000664 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00005759 Laagste prijs $ 0.00000631 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -4.97% Prijswijziging (7D) -25.80%

SOL Runner (SOLRUNNER) real-time prijs is $0.00000631. De afgelopen 24 uur werd er SOLRUNNER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000631 en een hoogtepunt van $ 0.00000664, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOLRUNNER hoogste prijs aller tijden is $ 0.00005759, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000631 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOLRUNNER met -- veranderd in het afgelopen uur, -4.97% in de afgelopen 24 uur en -25.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SOL Runner (SOLRUNNER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.30K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.30K Circulerende voorraad 998.58M Totale voorraad 998,580,992.763238

De huidige marktkapitalisatie van SOL Runner is $ 6.30K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOLRUNNER is 998.58M, met een totale voorraad van 998580992.763238. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.30K.