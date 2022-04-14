SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SOL Roulette (ROULETTE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SOL Roulette (ROULETTE) Informatie Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem. Officiële website: https://www.solroulette.money

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SOL Roulette (ROULETTE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.51K $ 3.51K $ 3.51K Totale voorraad: $ 925.65M $ 925.65M $ 925.65M Circulerende voorraad: $ 925.65M $ 925.65M $ 925.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.51K $ 3.51K $ 3.51K Hoogste ooit: $ 0.00128408 $ 0.00128408 $ 0.00128408 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SOL Roulette (ROULETTE) prijs

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SOL Roulette (ROULETTE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROULETTE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROULETTE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROULETTE begrijpt, kun je de live prijs van ROULETTE token verkennen!

Prijsvoorspelling van ROULETTE Wil je weten waar je ROULETTE naartoe gaat? Onze ROULETTE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ROULETTE token!

