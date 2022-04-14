soft shill (CODED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in soft shill (CODED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

soft shill (CODED) Informatie $CODED is more than just a meme token — it's an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: "it's $coded." Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn't explain itself — it runs — $CODED doesn't argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: "it's $coded." It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else. Officiële website: https://coded.review/

soft shill (CODED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor soft shill (CODED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K Totale voorraad: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Circulerende voorraad: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K Hoogste ooit: $ 0.00208835 $ 0.00208835 $ 0.00208835 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over soft shill (CODED) prijs

soft shill (CODED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van soft shill (CODED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CODED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CODED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CODED begrijpt, kun je de live prijs van CODED token verkennen!

