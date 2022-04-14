Sock Inu (SINU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sock Inu (SINU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sock Inu (SINU) Informatie Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe. Officiële website: https://www.sockinu.com/ Koop nu SINU!

Sock Inu (SINU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sock Inu (SINU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 145.26K $ 145.26K $ 145.26K Totale voorraad: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Circulerende voorraad: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 145.26K $ 145.26K $ 145.26K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00014527 $ 0.00014527 $ 0.00014527 Meer informatie over Sock Inu (SINU) prijs

Sock Inu (SINU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sock Inu (SINU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SINU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SINU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SINU begrijpt, kun je de live prijs van SINU token verkennen!

Prijsvoorspelling van SINU Wil je weten waar je SINU naartoe gaat? Onze SINU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SINU token!

