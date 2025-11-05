BeursDEX+
De live SocialCrab prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SCRB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SCRB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SCRB

SCRB Prijsinformatie

Wat is SCRB

SCRB officiële website

SCRB tokenomie

SCRB Prijsvoorspelling

SocialCrab Prijs (SCRB)

Niet genoteerd

1 SCRB naar USD live prijs:

$0.00012637
+7.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
SocialCrab (SCRB) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:44:56 (UTC+8)

SocialCrab (SCRB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
24u laag
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.27%

+7.65%

-38.87%

-38.87%

SocialCrab (SCRB) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SCRB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SCRB hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SCRB met +0.27% veranderd in het afgelopen uur, +7.65% in de afgelopen 24 uur en -38.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SocialCrab (SCRB) Marktinformatie

$ 126.36K
--
$ 126.36K
999.97M
999,971,814.3390741
De huidige marktkapitalisatie van SocialCrab is $ 126.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SCRB is 999.97M, met een totale voorraad van 999971814.3390741. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 126.36K.

SocialCrab (SCRB) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van SocialCrab naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van SocialCrab naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van SocialCrab naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van SocialCrab naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+7.65%
30 dagen$ 0-30.58%
60 dagen$ 0+144.84%
90 dagen$ 0--

Wat is SocialCrab (SCRB)?

Socialcrab is a smart analytics platform that transforms public data from Instagram, TikTok, and X into clear, actionable insights via a user-friendly dashboard. Designed to empower brands, creators, marketers, and researchers, it enables better decision-making and winning strategies based on real data. With advanced AI, it analyzes engagement, trends, and performance, offering real-time reports. Its intuitive interface suits all skill levels, delivering customizable insights like post frequency and location data. Users can export data in PDF or Excel, enhancing productivity. The token-based system ensures affordability, making it a versatile tool for thriving in the dynamic social media landscape.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

SocialCrab (SCRB) hulpbron

Officiële website

SocialCrab Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SocialCrab (SCRB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SocialCrab (SCRB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SocialCrab te bekijken.

Bekijk nu de SocialCrab prijsvoorspelling !

SCRB naar lokale valuta's

SocialCrab (SCRB) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SocialCrab (SCRB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SCRB token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over SocialCrab (SCRB)

Hoeveel is SocialCrab (SCRB) vandaag waard?
De live SCRB prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SCRB naar USD prijs?
De huidige prijs van SCRB naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SocialCrab?
De marktkapitalisatie van SCRB is $ 126.36K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SCRB?
De circulerende voorraad van SCRB is 999.97M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SCRB?
SCRB bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SCRB?
SCRB zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SCRB?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SCRB is -- USD.
Zal SCRB dit jaar hoger gaan?
SCRB kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SCRB prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
SocialCrab (SCRB) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

