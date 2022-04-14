Social Edge (SEDGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Social Edge (SEDGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Social Edge (SEDGE) Informatie Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro) Officiële website: https://sedgeai.com Whitepaper: https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs Koop nu SEDGE!

Social Edge (SEDGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Social Edge (SEDGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.85K $ 19.85K $ 19.85K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.85K $ 19.85K $ 19.85K Hoogste ooit: $ 0.856294 $ 0.856294 $ 0.856294 Laagste ooit: $ 0.01017587 $ 0.01017587 $ 0.01017587 Huidige prijs: $ 0.01985362 $ 0.01985362 $ 0.01985362 Meer informatie over Social Edge (SEDGE) prijs

Social Edge (SEDGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Social Edge (SEDGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SEDGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SEDGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SEDGE begrijpt, kun je de live prijs van SEDGE token verkennen!

Prijsvoorspelling van SEDGE Wil je weten waar je SEDGE naartoe gaat? Onze SEDGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SEDGE token!

