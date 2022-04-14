SNPad (SNPAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SNPad (SNPAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SNPad (SNPAD) Informatie SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions. SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions. Officiële website: https://snpad.snp.network Whitepaper: https://snpad.snp.network/docs/paper.pdf Koop nu SNPAD!

SNPad (SNPAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SNPad (SNPAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Totale voorraad: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M Circulerende voorraad: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Hoogste ooit: $ 0.051834 $ 0.051834 $ 0.051834 Laagste ooit: $ 0.01018394 $ 0.01018394 $ 0.01018394 Huidige prijs: $ 0.01262979 $ 0.01262979 $ 0.01262979 Meer informatie over SNPad (SNPAD) prijs

SNPad (SNPAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SNPad (SNPAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNPAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNPAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNPAD begrijpt, kun je de live prijs van SNPAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SNPAD Wil je weten waar je SNPAD naartoe gaat? Onze SNPAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SNPAD token!

