Snook (SNK) Informatie Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player. Officiële website: https://www.snook.gg/ Whitepaper: https://whitepaper.playsnook.com/

Snook (SNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Snook (SNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 69.97K $ 69.97K $ 69.97K Totale voorraad: $ 38.49M $ 38.49M $ 38.49M Circulerende voorraad: $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 103.48K $ 103.48K $ 103.48K Hoogste ooit: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Laagste ooit: $ 0.00130264 $ 0.00130264 $ 0.00130264 Huidige prijs: $ 0.00268839 $ 0.00268839 $ 0.00268839 Meer informatie over Snook (SNK) prijs

Snook (SNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Snook (SNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNK begrijpt, kun je de live prijs van SNK token verkennen!

