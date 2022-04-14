Snapcat (SNAPCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Snapcat (SNAPCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Snapcat (SNAPCAT) Informatie Snapcat is the fusion between a ghost and a cat, giving the start of the socialmedia-cat meta. Snapcat is the fusion between a ghost and a cat, giving the start of the socialmedia-cat meta. Officiële website: https://snapcat.io/ Koop nu SNAPCAT!

Snapcat (SNAPCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Snapcat (SNAPCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.36K $ 56.36K $ 56.36K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.36K $ 56.36K $ 56.36K Hoogste ooit: $ 0.258497 $ 0.258497 $ 0.258497 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00566464 $ 0.00566464 $ 0.00566464 Meer informatie over Snapcat (SNAPCAT) prijs

Snapcat (SNAPCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Snapcat (SNAPCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNAPCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNAPCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNAPCAT begrijpt, kun je de live prijs van SNAPCAT token verkennen!

