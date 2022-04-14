Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Snake wif Hat (SSSSS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Snake wif Hat (SSSSS) Informatie

Literally a snake wif hat

We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again.

$SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only

Mission:

Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art

Officiële website:
https://snakewifhat.pro/

Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Snake wif Hat (SSSSS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 73.99K
$ 73.99K
Totale voorraad:
$ 999.93M
$ 999.93M
Circulerende voorraad:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 73.99K
$ 73.99K
Hoogste ooit:
$ 0.02403559
$ 0.02403559
Laagste ooit:
$ 0
$ 0
Huidige prijs:
$ 0
$ 0

Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Snake wif Hat (SSSSS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal SSSSS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel SSSSS tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van SSSSS begrijpt, kun je de live prijs van SSSSS token verkennen!

Prijsvoorspelling van SSSSS

Wil je weten waar je SSSSS naartoe gaat? Onze SSSSS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.