Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Snake wif Hat (SSSSS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Snake wif Hat (SSSSS) Informatie Literally a snake wif hat We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again. $SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only Mission: Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art Literally a snake wif hat We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again. $SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only Mission: Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art Officiële website: https://snakewifhat.pro/ Koop nu SSSSS!

Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Snake wif Hat (SSSSS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 73.99K $ 73.99K $ 73.99K Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.99K $ 73.99K $ 73.99K Hoogste ooit: $ 0.02403559 $ 0.02403559 $ 0.02403559 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Snake wif Hat (SSSSS) prijs

Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Snake wif Hat (SSSSS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SSSSS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SSSSS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SSSSS begrijpt, kun je de live prijs van SSSSS token verkennen!

Prijsvoorspelling van SSSSS Wil je weten waar je SSSSS naartoe gaat? Onze SSSSS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SSSSS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!