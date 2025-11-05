BeursDEX+
De live SMP7700 prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SMP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SMP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SMP

SMP Prijsinformatie

Wat is SMP

SMP officiële website

SMP tokenomie

SMP Prijsvoorspelling

SMP7700 Prijs (SMP)

Niet genoteerd

1 SMP naar USD live prijs:

--
----
-3.60%1D
mexc
USD
SMP7700 (SMP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:44:46 (UTC+8)

SMP7700 (SMP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00239094
$ 0.00239094$ 0.00239094

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

-3.68%

-34.19%

-34.19%

SMP7700 (SMP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SMP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SMP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00239094, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SMP met +0.69% veranderd in het afgelopen uur, -3.68% in de afgelopen 24 uur en -34.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SMP7700 (SMP) Marktinformatie

$ 78.10K
$ 78.10K$ 78.10K

--
----

$ 78.10K
$ 78.10K$ 78.10K

990.05M
990.05M 990.05M

990,046,623.5677253
990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

De huidige marktkapitalisatie van SMP7700 is $ 78.10K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SMP is 990.05M, met een totale voorraad van 990046623.5677253. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 78.10K.

SMP7700 (SMP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van SMP7700 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van SMP7700 naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van SMP7700 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van SMP7700 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.68%
30 dagen$ 0-75.10%
60 dagen$ 0-89.46%
90 dagen$ 0--

Wat is SMP7700 (SMP)?

SMP7700 is a community ran culture/hyper-culture coin on the Abstract blockchain. It's the first of it's kind on the chain; featuring memes, hyper-culture video edits, fashion, cars, etc. It is currently in the top 10 by Market Cap on Abstract, and one of the higher volume tokens trading on the chain. SMP aims to be THE one and only hyper-culture token on Abstract chain, and it is well on it's way.

SMP7700 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SMP7700 (SMP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SMP7700 (SMP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SMP7700 te bekijken.

Bekijk nu de SMP7700 prijsvoorspelling !

SMP naar lokale valuta's

SMP7700 (SMP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SMP7700 (SMP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SMP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over SMP7700 (SMP)

Hoeveel is SMP7700 (SMP) vandaag waard?
De live SMP prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SMP naar USD prijs?
De huidige prijs van SMP naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SMP7700?
De marktkapitalisatie van SMP is $ 78.10K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SMP?
De circulerende voorraad van SMP is 990.05M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SMP?
SMP bereikte een ATH-prijs van 0.00239094 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SMP?
SMP zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SMP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SMP is -- USD.
Zal SMP dit jaar hoger gaan?
SMP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SMP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

