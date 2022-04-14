Smoovie Phone (SP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Smoovie Phone (SP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Smoovie Phone (SP) Informatie $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . Officiële website: https://smooviephone.com/ Whitepaper: https://smooviephone.com/tokenomics

Smoovie Phone (SP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Smoovie Phone (SP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.65K $ 47.65K $ 47.65K Totale voorraad: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K Circulerende voorraad: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.65K $ 47.65K $ 47.65K Hoogste ooit: $ 126.94 $ 126.94 $ 126.94 Laagste ooit: $ 0.74026 $ 0.74026 $ 0.74026 Huidige prijs: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Meer informatie over Smoovie Phone (SP) prijs

Smoovie Phone (SP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Smoovie Phone (SP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SP begrijpt, kun je de live prijs van SP token verkennen!

Prijsvoorspelling van SP Wil je weten waar je SP naartoe gaat? Onze SP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SP token!

