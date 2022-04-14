Smoking Eagle Dog (SED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Smoking Eagle Dog (SED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Smoking Eagle Dog (SED) Informatie Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products. Officiële website: https://smokingeagledog.xyz/

Smoking Eagle Dog (SED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Smoking Eagle Dog (SED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.62K $ 13.62K $ 13.62K Totale voorraad: $ 987.60M $ 987.60M $ 987.60M Circulerende voorraad: $ 987.60M $ 987.60M $ 987.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.62K $ 13.62K $ 13.62K Hoogste ooit: $ 0.00188068 $ 0.00188068 $ 0.00188068 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Smoking Eagle Dog (SED) prijs

Smoking Eagle Dog (SED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Smoking Eagle Dog (SED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SED begrijpt, kun je de live prijs van SED token verkennen!

