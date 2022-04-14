Smart Lending AI (SLAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Smart Lending AI (SLAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Smart Lending AI (SLAI) Informatie Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

Smart Lending AI (SLAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Smart Lending AI (SLAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.75K $ 15.75K $ 15.75K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.98K $ 20.98K $ 20.98K Hoogste ooit: $ 0.185569 $ 0.185569 $ 0.185569 Laagste ooit: $ 0.00207833 $ 0.00207833 $ 0.00207833 Huidige prijs: $ 0.00209771 $ 0.00209771 $ 0.00209771 Meer informatie over Smart Lending AI (SLAI) prijs

Smart Lending AI (SLAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Smart Lending AI (SLAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SLAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SLAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SLAI begrijpt, kun je de live prijs van SLAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van SLAI Wil je weten waar je SLAI naartoe gaat? Onze SLAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SLAI token!

