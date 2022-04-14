SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Informatie wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user's share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN's yield generation without experiencing balance fluctuations. Officiële website: https://smardex.io/usdn

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Totale voorraad: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Circulerende voorraad: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Hoogste ooit: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Laagste ooit: $ 0.921955 $ 0.921955 $ 0.921955 Huidige prijs: $ 1.097 $ 1.097 $ 1.097 Meer informatie over SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) prijs

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WUSDN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WUSDN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WUSDN begrijpt, kun je de live prijs van WUSDN token verkennen!

