SMACKM (SMACKM) Tokenomie

SMACKM (SMACKM) Informatie

$SMACKM is the first meme to introduce "memetility". $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem.

The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.

Officiële website: https://smackm.io/
Whitepaper: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1

SMACKM (SMACKM) Tokenomieen prijsanalyse

Marktkapitalisatie: $ 473.59K
Totale voorraad: $ 1.00B
Circulerende voorraad: $ 815.72M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 580.57K
Hoogste ooit: $ 0.00276613
Laagste ooit: $ 0
Huidige prijs: $ 0.00058033

SMACKM (SMACKM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SMACKM (SMACKM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SMACKM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SMACKM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SMACKM begrijpt, kun je de live prijs van SMACKM token verkennen!

Prijsvoorspelling van SMACKM Wil je weten waar je SMACKM naartoe gaat? Onze SMACKM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SMACKM token!

