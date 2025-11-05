SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.85% Prijswijziging (1D) -7.33% Prijswijziging (7D) -44.29% Prijswijziging (7D) -44.29%

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SLEEPLESS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SLEEPLESS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SLEEPLESS met +0.85% veranderd in het afgelopen uur, -7.33% in de afgelopen 24 uur en -44.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.90K$ 11.90K $ 11.90K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.90K$ 11.90K $ 11.90K Circulerende voorraad 998.99M 998.99M 998.99M Totale voorraad 998,985,972.361873 998,985,972.361873 998,985,972.361873

De huidige marktkapitalisatie van SLEEPLESS COIN is $ 11.90K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SLEEPLESS is 998.99M, met een totale voorraad van 998985972.361873. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.90K.