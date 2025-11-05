Slap cat (SLAP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00062879$ 0.00062879 $ 0.00062879 Laagste prijs $ 0.00000998$ 0.00000998 $ 0.00000998 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -2.67% Prijswijziging (7D) -2.67%

Slap cat (SLAP) real-time prijs is $0.00001588. De afgelopen 24 uur werd er SLAP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SLAP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00062879, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000998 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SLAP met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -2.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Slap cat (SLAP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Circulerende voorraad 997.65M 997.65M 997.65M Totale voorraad 997,646,224.611929 997,646,224.611929 997,646,224.611929

De huidige marktkapitalisatie van Slap cat is $ 15.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SLAP is 997.65M, met een totale voorraad van 997646224.611929. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.84K.