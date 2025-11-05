BeursDEX+
De live Slap cat prijs vandaag is 0.00001588 USD. Volg realtime SLAP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SLAP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SLAP

SLAP Prijsinformatie

Wat is SLAP

SLAP officiële website

SLAP tokenomie

SLAP Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Slap cat logo

Slap cat Prijs (SLAP)

Niet genoteerd

1 SLAP naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc

USD
Slap cat (SLAP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:44:01 (UTC+8)

Slap cat (SLAP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00062879
$ 0.00062879$ 0.00062879

$ 0.00000998
$ 0.00000998$ 0.00000998

--

--

-2.67%

-2.67%

Slap cat (SLAP) real-time prijs is $0.00001588. De afgelopen 24 uur werd er SLAP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SLAP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00062879, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000998 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SLAP met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -2.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Slap cat (SLAP) Marktinformatie

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

--
----

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

997.65M
997.65M 997.65M

997,646,224.611929
997,646,224.611929 997,646,224.611929

De huidige marktkapitalisatie van Slap cat is $ 15.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SLAP is 997.65M, met een totale voorraad van 997646224.611929. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.84K.

Slap cat (SLAP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Slap cat naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Slap cat naar USD $ -0.0000028274.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Slap cat naar USD $ -0.0000022873.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Slap cat naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000028274-17.80%
60 dagen$ -0.0000022873-14.40%
90 dagen$ 0--

Wat is Slap cat (SLAP)?

Slap Cat is more than just a cat that slaps it’s the next big memecoin on Solana. A project built around fun, community, and a shared love for cats. With its unique meme and inspiring art, Slap Cat brings people together through a common passion for felines and the deep desire to secretly deliver a slap to those who deserve it!

Launched on Solana, Slap Cat is poised to rise to the top, backed by a vibrant community that thrives on humor, kindness, and, of course, the irresistible charm of a cat with attitude.



Slap cat (SLAP) hulpbron

Officiële website

Slap cat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Slap cat (SLAP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Slap cat (SLAP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Slap cat te bekijken.

Bekijk nu de Slap cat prijsvoorspelling !

SLAP naar lokale valuta's

Slap cat (SLAP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Slap cat (SLAP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SLAP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Slap cat (SLAP)

Hoeveel is Slap cat (SLAP) vandaag waard?
De live SLAP prijs in USD is 0.00001588 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SLAP naar USD prijs?
De huidige prijs van SLAP naar USD is $ 0.00001588. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Slap cat?
De marktkapitalisatie van SLAP is $ 15.84K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SLAP?
De circulerende voorraad van SLAP is 997.65M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SLAP?
SLAP bereikte een ATH-prijs van 0.00062879 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SLAP?
SLAP zag een ATL-prijs van 0.00000998 USD.
Wat is het handelsvolume van SLAP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SLAP is -- USD.
Zal SLAP dit jaar hoger gaan?
SLAP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SLAP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:44:01 (UTC+8)

Slap cat (SLAP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

