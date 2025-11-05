Slap (SLAP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00192179$ 0.00192179 $ 0.00192179 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.12% Prijswijziging (1D) -3.19% Prijswijziging (7D) -9.78% Prijswijziging (7D) -9.78%

Slap (SLAP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SLAP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SLAP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00192179, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SLAP met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, -3.19% in de afgelopen 24 uur en -9.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Slap (SLAP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 268.70K$ 268.70K $ 268.70K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 268.70K$ 268.70K $ 268.70K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Slap is $ 268.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SLAP is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 268.70K.