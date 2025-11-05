Skyops (SKYOPS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 Laagste prijs $ 0.00027506$ 0.00027506 $ 0.00027506 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) +1.41% Prijswijziging (7D) +1.41%

Skyops (SKYOPS) real-time prijs is $0.00028692. De afgelopen 24 uur werd er SKYOPS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SKYOPS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00204963, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00027506 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SKYOPS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en +1.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Skyops (SKYOPS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 28.69K$ 28.69K $ 28.69K Circulerende voorraad 67.26M 67.26M 67.26M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Skyops is $ 19.30K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SKYOPS is 67.26M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.69K.