Skynet (DRONES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Skynet (DRONES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Skynet (DRONES) Informatie This project is a Meme Coin on the Solana Blockchain. The focus is on the Meta Narrative of Drones that have been reported recently in the news. The purpose of the project is to build a community of members who discuss and promote awareness about these unexplained occurrences. We aim to use this collective understanding to strengthen our resolve and courage during the threats of the phenomena and unite as a community through meme's and other fun ways of communication. This project is a Meme Coin on the Solana Blockchain. The focus is on the Meta Narrative of Drones that have been reported recently in the news. The purpose of the project is to build a community of members who discuss and promote awareness about these unexplained occurrences. We aim to use this collective understanding to strengthen our resolve and courage during the threats of the phenomena and unite as a community through meme's and other fun ways of communication. Officiële website: https://www.dronestakeover.com/ Koop nu DRONES!

Skynet (DRONES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Skynet (DRONES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.02K $ 34.02K $ 34.02K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.02K $ 34.02K $ 34.02K Hoogste ooit: $ 0.00180753 $ 0.00180753 $ 0.00180753 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Skynet (DRONES) prijs

Skynet (DRONES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Skynet (DRONES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DRONES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DRONES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DRONES begrijpt, kun je de live prijs van DRONES token verkennen!

Prijsvoorspelling van DRONES Wil je weten waar je DRONES naartoe gaat? Onze DRONES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DRONES token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!