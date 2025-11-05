SkyAI (SKYAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01456703 $ 0.01456703 $ 0.01456703 24u laag $ 0.01639797 $ 0.01639797 $ 0.01639797 24u hoog 24u laag $ 0.01456703$ 0.01456703 $ 0.01456703 24u hoog $ 0.01639797$ 0.01639797 $ 0.01639797 Hoogste prijs ooit $ 0.09237$ 0.09237 $ 0.09237 Laagste prijs $ 0.01433298$ 0.01433298 $ 0.01433298 Prijswijziging (1u) +1.35% Prijswijziging (1D) +0.57% Prijswijziging (7D) -28.69% Prijswijziging (7D) -28.69%

SkyAI (SKYAI) real-time prijs is $0.01603417. De afgelopen 24 uur werd er SKYAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01456703 en een hoogtepunt van $ 0.01639797, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SKYAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.09237, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01433298 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SKYAI met +1.35% veranderd in het afgelopen uur, +0.57% in de afgelopen 24 uur en -28.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SkyAI (SKYAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.99M$ 15.99M $ 15.99M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.99M$ 15.99M $ 15.99M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SkyAI is $ 15.99M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SKYAI is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.99M.