De live Sky Coin prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime XSO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XSO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over XSO

XSO Prijsinformatie

Wat is XSO

XSO whitepaper

XSO officiële website

XSO tokenomie

XSO Prijsvoorspelling

Sky Coin logo

Sky Coin Prijs (XSO)

Niet genoteerd

1 XSO naar USD live prijs:

$0.00018117
+0.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Sky Coin (XSO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:51:23 (UTC+8)

Sky Coin (XSO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
24u laag
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.00%

+0.64%

+1.55%

+1.55%

Sky Coin (XSO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er XSO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XSO hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XSO met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.64% in de afgelopen 24 uur en +1.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sky Coin (XSO) Marktinformatie

$ 181.17M
--
$ 181.17M
1.00T
1,000,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Sky Coin is $ 181.17M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XSO is 1.00T, met een totale voorraad van 1000000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 181.17M.

Sky Coin (XSO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Sky Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Sky Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Sky Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Sky Coin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.64%
30 dagen$ 0+10.92%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Sky Coin (XSO)?

XSO is a BEP-20 token deployed on the BNB Chain that serves as a utility and settlement asset for digital payments. The token was created with the purpose of supporting fast and transparent on-chain transactions, enabling invoicing, transfers, and payment processing in cryptocurrency. It includes built-in features such as burn mechanisms for supply adjustment and security functions to protect users. The smart contract has been audited by Hacken to ensure code safety and reliability.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Sky Coin (XSO) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Sky Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sky Coin (XSO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sky Coin (XSO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sky Coin te bekijken.

Bekijk nu de Sky Coin prijsvoorspelling !

XSO naar lokale valuta's

Sky Coin (XSO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sky Coin (XSO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XSO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sky Coin (XSO)

Hoeveel is Sky Coin (XSO) vandaag waard?
De live XSO prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XSO naar USD prijs?
De huidige prijs van XSO naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sky Coin?
De marktkapitalisatie van XSO is $ 181.17M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XSO?
De circulerende voorraad van XSO is 1.00T USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XSO?
XSO bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XSO?
XSO zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van XSO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XSO is -- USD.
Zal XSO dit jaar hoger gaan?
XSO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XSO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Sky Coin (XSO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

