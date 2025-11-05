BeursDEX+
De live Skull of Pepe Token prijs vandaag is 0.00567427 USD. Volg realtime SKOP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SKOP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 SKOP naar USD live prijs:

Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
Skull of Pepe Token (SKOP) live prijsgrafiek
Skull of Pepe Token (SKOP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
Skull of Pepe Token (SKOP) real-time prijs is $0.00567427. De afgelopen 24 uur werd er SKOP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0056559 en een hoogtepunt van $ 0.00567798, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SKOP hoogste prijs aller tijden is $ 0.142385, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0055246 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SKOP met +0.10% veranderd in het afgelopen uur, +0.21% in de afgelopen 24 uur en -1.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Skull of Pepe Token (SKOP) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Skull of Pepe Token is $ 850.85K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SKOP is 150.00M, met een totale voorraad van 150000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 850.85K.

Skull of Pepe Token (SKOP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Skull of Pepe Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Skull of Pepe Token naar USD $ -0.0019879396.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Skull of Pepe Token naar USD $ -0.0019800529.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Skull of Pepe Token naar USD $ -0.01134930724176103.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.21%
30 dagen$ -0.0019879396-35.03%
60 dagen$ -0.0019800529-34.89%
90 dagen$ -0.01134930724176103-66.66%

Wat is Skull of Pepe Token (SKOP)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Skull of Pepe Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Skull of Pepe Token (SKOP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Skull of Pepe Token (SKOP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Skull of Pepe Token te bekijken.

Bekijk nu de Skull of Pepe Token prijsvoorspelling !

SKOP naar lokale valuta's

Skull of Pepe Token (SKOP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Skull of Pepe Token (SKOP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SKOP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Skull of Pepe Token (SKOP)

Hoeveel is Skull of Pepe Token (SKOP) vandaag waard?
De live SKOP prijs in USD is 0.00567427 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SKOP naar USD prijs?
De huidige prijs van SKOP naar USD is $ 0.00567427. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Skull of Pepe Token?
De marktkapitalisatie van SKOP is $ 850.85K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SKOP?
De circulerende voorraad van SKOP is 150.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SKOP?
SKOP bereikte een ATH-prijs van 0.142385 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SKOP?
SKOP zag een ATL-prijs van 0.0055246 USD.
Wat is het handelsvolume van SKOP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SKOP is -- USD.
Zal SKOP dit jaar hoger gaan?
SKOP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SKOP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Skull of Pepe Token (SKOP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

