Skull of Pepe Token (SKOP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.0056559 24u hoog $ 0.00567798 Hoogste prijs ooit $ 0.142385 Laagste prijs $ 0.0055246 Prijswijziging (1u) +0.10% Prijswijziging (1D) +0.21% Prijswijziging (7D) -1.63%

Skull of Pepe Token (SKOP) real-time prijs is $0.00567427. De afgelopen 24 uur werd er SKOP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0056559 en een hoogtepunt van $ 0.00567798, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SKOP hoogste prijs aller tijden is $ 0.142385, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0055246 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SKOP met +0.10% veranderd in het afgelopen uur, +0.21% in de afgelopen 24 uur en -1.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Skull of Pepe Token (SKOP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 850.85K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 850.85K Circulerende voorraad 150.00M Totale voorraad 150,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Skull of Pepe Token is $ 850.85K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SKOP is 150.00M, met een totale voorraad van 150000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 850.85K.