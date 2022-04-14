Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Skimask Pnut (SKINUT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Skimask Pnut (SKINUT) Informatie Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community. Officiële website: https://skimaskpnut.meme/

Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Skimask Pnut (SKINUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.61K $ 34.61K $ 34.61K Totale voorraad: $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M Circulerende voorraad: $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.61K $ 34.61K $ 34.61K Hoogste ooit: $ 0.00206967 $ 0.00206967 $ 0.00206967 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Skimask Pnut (SKINUT) prijs

Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Skimask Pnut (SKINUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SKINUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SKINUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SKINUT begrijpt, kun je de live prijs van SKINUT token verkennen!

Prijsvoorspelling van SKINUT Wil je weten waar je SKINUT naartoe gaat? Onze SKINUT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SKINUT token!

