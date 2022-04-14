Skillful AI (SKAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Skillful AI (SKAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Skillful AI (SKAI) Informatie Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world. Officiële website: https://www.skillfulai.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1QnzPcAkXfwfHuZblL5rj525-DdCT4nV1/view Koop nu SKAI!

Skillful AI (SKAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Skillful AI (SKAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 219.36K $ 219.36K $ 219.36K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 113.37M $ 113.37M $ 113.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Hoogste ooit: $ 0.252674 $ 0.252674 $ 0.252674 Laagste ooit: $ 0.00113594 $ 0.00113594 $ 0.00113594 Huidige prijs: $ 0.00193587 $ 0.00193587 $ 0.00193587 Meer informatie over Skillful AI (SKAI) prijs

Skillful AI (SKAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Skillful AI (SKAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SKAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SKAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SKAI begrijpt, kun je de live prijs van SKAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van SKAI Wil je weten waar je SKAI naartoe gaat? Onze SKAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SKAI token!

