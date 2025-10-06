De live Skillful AI prijs vandaag is 0.00181882 USD. Volg realtime SKAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SKAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Skillful AI prijs vandaag is 0.00181882 USD. Volg realtime SKAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SKAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Skillful AI logo

Skillful AI Prijs (SKAI)

Niet genoteerd

1 SKAI naar USD live prijs:

$0.00181972
0.00%1D
USD
Skillful AI (SKAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:44:18 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00181387
24u laag
$ 0.00181954
24u hoog

$ 0.00181387
$ 0.00181954
$ 0.252674
$ 0.00113594
+0.02%

+0.09%

-6.43%

-6.43%

Skillful AI (SKAI) real-time prijs is $0.00181882. De afgelopen 24 uur werd er SKAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00181387 en een hoogtepunt van $ 0.00181954, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SKAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.252674, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00113594 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SKAI met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, +0.09% in de afgelopen 24 uur en -6.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Skillful AI (SKAI) Marktinformatie

$ 206.20K
--
$ 1.82M
113.37M
1,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Skillful AI is $ 206.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SKAI is 113.37M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.82M.

Skillful AI (SKAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Skillful AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Skillful AI naar USD $ -0.0000964327.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Skillful AI naar USD $ +0.0001047329.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Skillful AI naar USD $ +0.0000412982754031925.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.09%
30 dagen$ -0.0000964327-5.30%
60 dagen$ +0.0001047329+5.76%
90 dagen$ +0.0000412982754031925+2.32%

Wat is Skillful AI (SKAI)?

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Skillful AI (SKAI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Skillful AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Skillful AI (SKAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Skillful AI (SKAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Skillful AI te bekijken.

Bekijk nu de Skillful AI prijsvoorspelling !

SKAI naar lokale valuta's

Skillful AI (SKAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Skillful AI (SKAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SKAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Skillful AI (SKAI)

Hoeveel is Skillful AI (SKAI) vandaag waard?
De live SKAI prijs in USD is 0.00181882 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SKAI naar USD prijs?
De huidige prijs van SKAI naar USD is $ 0.00181882. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Skillful AI?
De marktkapitalisatie van SKAI is $ 206.20K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SKAI?
De circulerende voorraad van SKAI is 113.37M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SKAI?
SKAI bereikte een ATH-prijs van 0.252674 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SKAI?
SKAI zag een ATL-prijs van 0.00113594 USD.
Wat is het handelsvolume van SKAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SKAI is -- USD.
Zal SKAI dit jaar hoger gaan?
SKAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SKAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.