Skillful AI (SKAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00181387 $ 0.00181387 $ 0.00181387 24u laag $ 0.00181954 $ 0.00181954 $ 0.00181954 24u hoog 24u laag $ 0.00181387$ 0.00181387 $ 0.00181387 24u hoog $ 0.00181954$ 0.00181954 $ 0.00181954 Hoogste prijs ooit $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 Laagste prijs $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 Prijswijziging (1u) +0.02% Prijswijziging (1D) +0.09% Prijswijziging (7D) -6.43% Prijswijziging (7D) -6.43%

Skillful AI (SKAI) real-time prijs is $0.00181882. De afgelopen 24 uur werd er SKAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00181387 en een hoogtepunt van $ 0.00181954, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SKAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.252674, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00113594 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SKAI met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, +0.09% in de afgelopen 24 uur en -6.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Skillful AI (SKAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 206.20K$ 206.20K $ 206.20K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Circulerende voorraad 113.37M 113.37M 113.37M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Skillful AI is $ 206.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SKAI is 113.37M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.82M.