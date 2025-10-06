SKAINET (SKAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00003044 $ 0.00003044 $ 0.00003044 24u laag $ 0.00003154 $ 0.00003154 $ 0.00003154 24u hoog 24u laag $ 0.00003044$ 0.00003044 $ 0.00003044 24u hoog $ 0.00003154$ 0.00003154 $ 0.00003154 Hoogste prijs ooit $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Laagste prijs $ 0.00002162$ 0.00002162 $ 0.00002162 Prijswijziging (1u) -0.30% Prijswijziging (1D) -2.00% Prijswijziging (7D) +12.20% Prijswijziging (7D) +12.20%

SKAINET (SKAI) real-time prijs is $0.00003063. De afgelopen 24 uur werd er SKAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003044 en een hoogtepunt van $ 0.00003154, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SKAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.0089911, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002162 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SKAI met -0.30% veranderd in het afgelopen uur, -2.00% in de afgelopen 24 uur en +12.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SKAINET (SKAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 30.79K$ 30.79K $ 30.79K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 30.79K$ 30.79K $ 30.79K Circulerende voorraad 999.86M 999.86M 999.86M Totale voorraad 999,858,474.332857 999,858,474.332857 999,858,474.332857

De huidige marktkapitalisatie van SKAINET is $ 30.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SKAI is 999.86M, met een totale voorraad van 999858474.332857. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.79K.