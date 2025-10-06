De live SKAINET prijs vandaag is 0.00003063 USD. Volg realtime SKAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SKAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live SKAINET prijs vandaag is 0.00003063 USD. Volg realtime SKAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SKAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SKAI

SKAI Prijsinformatie

SKAI officiële website

SKAI tokenomie

SKAI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

SKAINET logo

SKAINET Prijs (SKAI)

Niet genoteerd

1 SKAI naar USD live prijs:

--
----
-2.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
SKAINET (SKAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:44:11 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00003044
$ 0.00003044$ 0.00003044
24u laag
$ 0.00003154
$ 0.00003154$ 0.00003154
24u hoog

$ 0.00003044
$ 0.00003044$ 0.00003044

$ 0.00003154
$ 0.00003154$ 0.00003154

$ 0.0089911
$ 0.0089911$ 0.0089911

$ 0.00002162
$ 0.00002162$ 0.00002162

-0.30%

-2.00%

+12.20%

+12.20%

SKAINET (SKAI) real-time prijs is $0.00003063. De afgelopen 24 uur werd er SKAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003044 en een hoogtepunt van $ 0.00003154, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SKAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.0089911, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002162 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SKAI met -0.30% veranderd in het afgelopen uur, -2.00% in de afgelopen 24 uur en +12.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SKAINET (SKAI) Marktinformatie

$ 30.79K
$ 30.79K$ 30.79K

--
----

$ 30.79K
$ 30.79K$ 30.79K

999.86M
999.86M 999.86M

999,858,474.332857
999,858,474.332857 999,858,474.332857

De huidige marktkapitalisatie van SKAINET is $ 30.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SKAI is 999.86M, met een totale voorraad van 999858474.332857. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.79K.

SKAINET (SKAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van SKAINET naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van SKAINET naar USD $ -0.0000005131.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van SKAINET naar USD $ +0.0000065642.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van SKAINET naar USD $ +0.000006688825373567996.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.00%
30 dagen$ -0.0000005131-1.67%
60 dagen$ +0.0000065642+21.43%
90 dagen$ +0.000006688825373567996+27.94%

Wat is SKAINET (SKAI)?

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

SKAINET (SKAI) hulpbron

Officiële website

SKAINET Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SKAINET (SKAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SKAINET (SKAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SKAINET te bekijken.

Bekijk nu de SKAINET prijsvoorspelling !

SKAI naar lokale valuta's

SKAINET (SKAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SKAINET (SKAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SKAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over SKAINET (SKAI)

Hoeveel is SKAINET (SKAI) vandaag waard?
De live SKAI prijs in USD is 0.00003063 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SKAI naar USD prijs?
De huidige prijs van SKAI naar USD is $ 0.00003063. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SKAINET?
De marktkapitalisatie van SKAI is $ 30.79K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SKAI?
De circulerende voorraad van SKAI is 999.86M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SKAI?
SKAI bereikte een ATH-prijs van 0.0089911 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SKAI?
SKAI zag een ATL-prijs van 0.00002162 USD.
Wat is het handelsvolume van SKAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SKAI is -- USD.
Zal SKAI dit jaar hoger gaan?
SKAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SKAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:44:11 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.