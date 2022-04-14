SizeChat (SIZE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SizeChat (SIZE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SizeChat is web-based, instant token-gated chat for any Solana token, allowing teams to create gated channels for all their holders, from little fish to giga whales. SizeChat offers the holders of these tokens access to channels based on their holdings, encouraging diverse and sustained engagement, while allowing token creators to offer tiered access and exclusive opportunities to their token holders.

Officiële website: https://size.chat

SizeChat (SIZE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SizeChat (SIZE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.74K $ 14.74K $ 14.74K Totale voorraad: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Circulerende voorraad: $ 899.89M $ 899.89M $ 899.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.38K $ 16.38K $ 16.38K Hoogste ooit: $ 0.0027345 $ 0.0027345 $ 0.0027345 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SizeChat (SIZE) prijs

SizeChat (SIZE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SizeChat (SIZE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SIZE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SIZE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SIZE begrijpt, kun je de live prijs van SIZE token verkennen!

Wil je weten waar je SIZE naartoe gaat? Onze SIZE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

