SISTER (SSTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SISTER (SSTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SISTER (SSTR) Informatie The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem. With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet's cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space. The SSTR token is more than just a digital asset—it's a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond. Officiële website: https://sstr.fun/ Koop nu SSTR!

SISTER (SSTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SISTER (SSTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 191.77K $ 191.77K $ 191.77K Totale voorraad: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Circulerende voorraad: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 191.77K $ 191.77K $ 191.77K Hoogste ooit: $ 0.00010513 $ 0.00010513 $ 0.00010513 Laagste ooit: $ 0.00000777 $ 0.00000777 $ 0.00000777 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SISTER (SSTR) prijs

SISTER (SSTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SISTER (SSTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SSTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SSTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SSTR begrijpt, kun je de live prijs van SSTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van SSTR Wil je weten waar je SSTR naartoe gaat? Onze SSTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SSTR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

