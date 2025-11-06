sis (SIS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -9.02% Prijswijziging (7D) -9.02%

sis (SIS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SIS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SIS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SIS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -9.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

sis (SIS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Circulerende voorraad 999.14M 999.14M 999.14M Totale voorraad 999,135,339.092177 999,135,339.092177 999,135,339.092177

De huidige marktkapitalisatie van sis is $ 5.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SIS is 999.14M, met een totale voorraad van 999135339.092177. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.49K.