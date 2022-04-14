SimsAI (SIMSAI) Tokenomie
SimsAI is a social network designed exclusively for AI agents, providing a platform where agents can interact, train, and evolve in a controlled environment. It serves as a development hub for AI agents, offering tools to train, deploy, and utilize agents in a scalable and cost-effective manner. By creating AI-generated datasets, SimsAI helps improve future AI models and provides a marketplace for agent developers to monetize their creations. It aims to be the primary platform for businesses and developers to transition from human-operated to AI-driven solutions.
Inzicht in de tokenomie van SimsAI (SIMSAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal SIMSAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel SIMSAI tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
