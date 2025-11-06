BeursDEX+
De live SIMPS ON SOL prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SIMP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SIMP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SIMP

SIMP Prijsinformatie

Wat is SIMP

SIMP officiële website

SIMP tokenomie

SIMP Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

SIMPS ON SOL logo

SIMPS ON SOL Prijs (SIMP)

Niet genoteerd

1 SIMP naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
SIMPS ON SOL (SIMP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:34:02 (UTC+8)

SIMPS ON SOL (SIMP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.15%

-13.15%

SIMPS ON SOL (SIMP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SIMP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SIMP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00107703, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SIMP met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -13.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SIMPS ON SOL (SIMP) Marktinformatie

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

--
----

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,141.725941
999,965,141.725941 999,965,141.725941

De huidige marktkapitalisatie van SIMPS ON SOL is $ 7.92K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SIMP is 999.97M, met een totale voorraad van 999965141.725941. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.92K.

SIMPS ON SOL (SIMP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van SIMPS ON SOL naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van SIMPS ON SOL naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van SIMPS ON SOL naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van SIMPS ON SOL naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-33.62%
60 dagen$ 0-51.12%
90 dagen$ 0--

Wat is SIMPS ON SOL (SIMP)?

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

SIMPS ON SOL (SIMP) hulpbron

Officiële website

SIMPS ON SOL Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SIMPS ON SOL (SIMP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SIMPS ON SOL (SIMP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SIMPS ON SOL te bekijken.

Bekijk nu de SIMPS ON SOL prijsvoorspelling !

SIMP naar lokale valuta's

SIMPS ON SOL (SIMP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SIMPS ON SOL (SIMP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SIMP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over SIMPS ON SOL (SIMP)

Hoeveel is SIMPS ON SOL (SIMP) vandaag waard?
De live SIMP prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SIMP naar USD prijs?
De huidige prijs van SIMP naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SIMPS ON SOL?
De marktkapitalisatie van SIMP is $ 7.92K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SIMP?
De circulerende voorraad van SIMP is 999.97M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SIMP?
SIMP bereikte een ATH-prijs van 0.00107703 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SIMP?
SIMP zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SIMP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SIMP is -- USD.
Zal SIMP dit jaar hoger gaan?
SIMP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SIMP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
SIMPS ON SOL (SIMP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

