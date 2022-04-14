Simple AI (SMPL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Simple AI (SMPL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Simple AI (SMPL) Informatie Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token. Officiële website: https://www.smplai.io/

Simple AI (SMPL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Simple AI (SMPL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Hoogste ooit: $ 0.051049 $ 0.051049 $ 0.051049 Laagste ooit: $ 0.00277191 $ 0.00277191 $ 0.00277191 Huidige prijs: $ 0.01832557 $ 0.01832557 $ 0.01832557 Meer informatie over Simple AI (SMPL) prijs

Simple AI (SMPL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Simple AI (SMPL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SMPL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SMPL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SMPL begrijpt, kun je de live prijs van SMPL token verkennen!

Prijsvoorspelling van SMPL Wil je weten waar je SMPL naartoe gaat? Onze SMPL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SMPL token!

