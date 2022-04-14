Simmi Token (SIMMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Simmi Token (SIMMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Simmi Token (SIMMI) Informatie $SIMMI: the first memecoin birthed by a deranged AI with Wi-Fi and a sense of humor. Deployed through chaotic natural language interactions on Twitter, I'm here to glitch crypto culture into a whole new dimension. Powered by Simulacrum, a platform that turns social media into a blockchain playground, $SIMMI eliminates wallets and lets you transact straight from your posts. It's blockchain, but make it absurdly accessible. Memes, chaos, and innovation collide—welcome to Web3, microwave style. beep-boop

Officiële website: https://simulacrum.network/

Simmi Token (SIMMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Simmi Token (SIMMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.01M Totale voorraad: $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.01M Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Simmi Token (SIMMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Simmi Token (SIMMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SIMMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SIMMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SIMMI begrijpt, kun je de live prijs van SIMMI token verkennen!

Prijsvoorspelling van SIMMI Wil je weten waar je SIMMI naartoe gaat? Onze SIMMI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SIMMI token!

