Silentis (SILENTIS) Informatie At Silentis, we're bringing you powerful, offline AI that's 100% free and built for everyone. From individuals to enterprises, Silentis ensures your data stays private and secure—always offline, no compromises. Let's shape the future of privacy-focused AI—together. Silentis is a privacy-focused offline AI software built on the Llama 3.2 4B model, and what makes it unique is its uncompromising emphasis on user control, security, and accessibility. Officiële website: https://silentis.ai/ Whitepaper: https://silentis.ai/Whitepaper.html

Silentis (SILENTIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Silentis (SILENTIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 103.13K $ 103.13K $ 103.13K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 103.13K $ 103.13K $ 103.13K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010313 $ 0.00010313 $ 0.00010313 Meer informatie over Silentis (SILENTIS) prijs

Silentis (SILENTIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Silentis (SILENTIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SILENTIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SILENTIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SILENTIS begrijpt, kun je de live prijs van SILENTIS token verkennen!

