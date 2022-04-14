Silent Pass (SP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Silent Pass (SP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Silent Pass (SP) Informatie Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem." Officiële website: https://silentpass.io/ Koop nu SP!

Silent Pass (SP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Silent Pass (SP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.52K $ 60.52K $ 60.52K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 899.81M $ 899.81M $ 899.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 67.26K $ 67.26K $ 67.26K Hoogste ooit: $ 0.00013783 $ 0.00013783 $ 0.00013783 Laagste ooit: $ 0.00005782 $ 0.00005782 $ 0.00005782 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Silent Pass (SP) prijs

Silent Pass (SP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Silent Pass (SP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SP begrijpt, kun je de live prijs van SP token verkennen!

Prijsvoorspelling van SP Wil je weten waar je SP naartoe gaat? Onze SP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SP token!

