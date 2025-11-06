Silensio (SILEN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.49% Prijswijziging (1D) +0.84% Prijswijziging (7D) -17.88% Prijswijziging (7D) -17.88%

Silensio (SILEN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SILEN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SILEN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00154914, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SILEN met +0.49% veranderd in het afgelopen uur, +0.84% in de afgelopen 24 uur en -17.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Silensio (SILEN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Circulerende voorraad 926.66M 926.66M 926.66M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Silensio is $ 9.21K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SILEN is 926.66M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.93K.