De live Silensio prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SILEN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SILEN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SILEN

SILEN Prijsinformatie

Wat is SILEN

SILEN whitepaper

SILEN officiële website

SILEN tokenomie

SILEN Prijsvoorspelling

Silensio Prijs (SILEN)

1 SILEN naar USD live prijs:

--
----
+0.80%1D
USD
Silensio (SILEN) live prijsgrafiek
Silensio (SILEN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154914
$ 0.00154914$ 0.00154914

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

+0.84%

-17.88%

-17.88%

Silensio (SILEN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SILEN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SILEN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00154914, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SILEN met +0.49% veranderd in het afgelopen uur, +0.84% in de afgelopen 24 uur en -17.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Silensio (SILEN) Marktinformatie

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

--
----

$ 9.93K
$ 9.93K$ 9.93K

926.66M
926.66M 926.66M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Silensio is $ 9.21K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SILEN is 926.66M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.93K.

Silensio (SILEN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Silensio naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Silensio naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Silensio naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Silensio naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.84%
30 dagen$ 0-26.94%
60 dagen$ 0-42.40%
90 dagen$ 0--

Wat is Silensio (SILEN)?

Silensio is a modular zk-native privacy infrastructure that redefines how privacy is implemented in Web3. Rather than offering a single use case, it provides a full privacy stack—supporting asset mixing, private payments, identity verification, encrypted messaging, and even AI reasoning with zk audit trails. Its design is fully composable, allowing developers to integrate privacy across a wide range of applications without relying on centralized tools or systems. By enabling seamless, verifiable, and trustless privacy features at the protocol level, Silensio empowers users and builders to take control of their data and interactions on-chain. Whether it's securing financial transactions, protecting user identity, or enabling private AI logic, Silensio serves as the foundation for a truly private and decentralized future in Web3.

Silensio (SILEN) hulpbron

Silensio Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Silensio (SILEN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Silensio (SILEN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Silensio te bekijken.

Bekijk nu de Silensio prijsvoorspelling !

SILEN naar lokale valuta's

Silensio (SILEN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Silensio (SILEN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SILEN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Silensio (SILEN)

Hoeveel is Silensio (SILEN) vandaag waard?
De live SILEN prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SILEN naar USD prijs?
De huidige prijs van SILEN naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Silensio?
De marktkapitalisatie van SILEN is $ 9.21K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SILEN?
De circulerende voorraad van SILEN is 926.66M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SILEN?
SILEN bereikte een ATH-prijs van 0.00154914 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SILEN?
SILEN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SILEN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SILEN is -- USD.
Zal SILEN dit jaar hoger gaan?
SILEN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SILEN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Silensio (SILEN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

