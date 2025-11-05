Sigma Music (FAN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00015063$ 0.00015063 $ 0.00015063 Laagste prijs $ 0.00001984$ 0.00001984 $ 0.00001984 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -13.47% Prijswijziging (7D) -13.47%

Sigma Music (FAN) real-time prijs is $0.00001997. De afgelopen 24 uur werd er FAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FAN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00015063, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001984 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FAN met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -13.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sigma Music (FAN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K Circulerende voorraad 658.34M 658.34M 658.34M Totale voorraad 999,936,196.107042 999,936,196.107042 999,936,196.107042

De huidige marktkapitalisatie van Sigma Music is $ 13.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FAN is 658.34M, met een totale voorraad van 999936196.107042. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 19.96K.