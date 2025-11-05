BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Sigma Music prijs vandaag is 0.00001997 USD. Volg realtime FAN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FAN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Sigma Music prijs vandaag is 0.00001997 USD. Volg realtime FAN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FAN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FAN

FAN Prijsinformatie

Wat is FAN

FAN officiële website

FAN tokenomie

FAN Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Sigma Music logo

Sigma Music Prijs (FAN)

Niet genoteerd

1 FAN naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Sigma Music (FAN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:43:07 (UTC+8)

Sigma Music (FAN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00015063
$ 0.00015063$ 0.00015063

$ 0.00001984
$ 0.00001984$ 0.00001984

--

--

-13.47%

-13.47%

Sigma Music (FAN) real-time prijs is $0.00001997. De afgelopen 24 uur werd er FAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FAN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00015063, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001984 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FAN met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -13.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sigma Music (FAN) Marktinformatie

$ 13.14K
$ 13.14K$ 13.14K

--
----

$ 19.96K
$ 19.96K$ 19.96K

658.34M
658.34M 658.34M

999,936,196.107042
999,936,196.107042 999,936,196.107042

De huidige marktkapitalisatie van Sigma Music is $ 13.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FAN is 658.34M, met een totale voorraad van 999936196.107042. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 19.96K.

Sigma Music (FAN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Sigma Music naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Sigma Music naar USD $ -0.0000057896.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Sigma Music naar USD $ -0.0000097923.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Sigma Music naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000057896-28.99%
60 dagen$ -0.0000097923-49.03%
90 dagen$ 0--

Wat is Sigma Music (FAN)?

Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma’s infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world’s largest community-powered music distribution network.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Sigma Music (FAN) hulpbron

Officiële website

Sigma Music Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sigma Music (FAN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sigma Music (FAN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sigma Music te bekijken.

Bekijk nu de Sigma Music prijsvoorspelling !

FAN naar lokale valuta's

Sigma Music (FAN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sigma Music (FAN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FAN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sigma Music (FAN)

Hoeveel is Sigma Music (FAN) vandaag waard?
De live FAN prijs in USD is 0.00001997 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FAN naar USD prijs?
De huidige prijs van FAN naar USD is $ 0.00001997. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sigma Music?
De marktkapitalisatie van FAN is $ 13.14K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FAN?
De circulerende voorraad van FAN is 658.34M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FAN?
FAN bereikte een ATH-prijs van 0.00015063 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FAN?
FAN zag een ATL-prijs van 0.00001984 USD.
Wat is het handelsvolume van FAN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FAN is -- USD.
Zal FAN dit jaar hoger gaan?
FAN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FAN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:43:07 (UTC+8)

Sigma Music (FAN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,715.12
$103,715.12$103,715.12

+0.51%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,387.52
$3,387.52$3,387.52

-3.41%

Solana logo

Solana

SOL

$159.99
$159.99$159.99

-0.92%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1500
$1.1500$1.1500

+53.84%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,715.12
$103,715.12$103,715.12

+0.51%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,387.52
$3,387.52$3,387.52

-3.41%

Solana logo

Solana

SOL

$159.99
$159.99$159.99

-0.92%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2725
$2.2725$2.2725

-0.42%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16685
$0.16685$0.16685

+1.78%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03381
$0.03381$0.03381

+35.24%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00930
$0.00930$0.00930

+24.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00848
$0.00848$0.00848

+30.46%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2299
$0.2299$0.2299

+359.80%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2370
$0.2370$0.2370

+261.83%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047535
$0.0000000047535$0.0000000047535

+239.48%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008951
$0.000008951$0.000008951

+134.50%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$178.37
$178.37$178.37

+116.81%