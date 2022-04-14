Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shytoshi Kusama (SHY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shytoshi Kusama (SHY) Informatie A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Officiële website: https://shycoincto.com/ Koop nu SHY!

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shytoshi Kusama (SHY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 989.04K $ 989.04K $ 989.04K Totale voorraad: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M Circulerende voorraad: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 989.04K $ 989.04K $ 989.04K Hoogste ooit: $ 0.01461608 $ 0.01461608 $ 0.01461608 Laagste ooit: $ 0.00164504 $ 0.00164504 $ 0.00164504 Huidige prijs: $ 0.00198929 $ 0.00198929 $ 0.00198929 Meer informatie over Shytoshi Kusama (SHY) prijs

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shytoshi Kusama (SHY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHY begrijpt, kun je de live prijs van SHY token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHY Wil je weten waar je SHY naartoe gaat? Onze SHY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHY token!

