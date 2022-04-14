Shuffle (SHFL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shuffle (SHFL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shuffle (SHFL) Informatie The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings. Officiële website: https://shuffle.com

Shuffle (SHFL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shuffle (SHFL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 113.01M $ 113.01M $ 113.01M Totale voorraad: $ 947.71M $ 947.71M $ 947.71M Circulerende voorraad: $ 331.61M $ 331.61M $ 331.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 322.98M $ 322.98M $ 322.98M Hoogste ooit: $ 0.787524 $ 0.787524 $ 0.787524 Laagste ooit: $ 0.141225 $ 0.141225 $ 0.141225 Huidige prijs: $ 0.340797 $ 0.340797 $ 0.340797 Meer informatie over Shuffle (SHFL) prijs

Shuffle (SHFL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shuffle (SHFL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHFL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHFL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHFL begrijpt, kun je de live prijs van SHFL token verkennen!

