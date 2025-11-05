Shroomy (SHROOMY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00231849 $ 0.00231849 $ 0.00231849 24u laag $ 0.00268412 $ 0.00268412 $ 0.00268412 24u hoog 24u laag $ 0.00231849$ 0.00231849 $ 0.00231849 24u hoog $ 0.00268412$ 0.00268412 $ 0.00268412 Hoogste prijs ooit $ 0.00580516$ 0.00580516 $ 0.00580516 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.26% Prijswijziging (1D) -5.40% Prijswijziging (7D) -17.78% Prijswijziging (7D) -17.78%

Shroomy (SHROOMY) real-time prijs is $0.00250148. De afgelopen 24 uur werd er SHROOMY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00231849 en een hoogtepunt van $ 0.00268412, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SHROOMY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00580516, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SHROOMY met -0.26% veranderd in het afgelopen uur, -5.40% in de afgelopen 24 uur en -17.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Shroomy (SHROOMY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Circulerende voorraad 927.91M 927.91M 927.91M Totale voorraad 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

De huidige marktkapitalisatie van Shroomy is $ 2.31M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SHROOMY is 927.91M, met een totale voorraad van 927908200.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.31M.