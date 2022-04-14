Shrapnel (SHRAP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shrapnel (SHRAP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shrapnel (SHRAP) Informatie SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It's the ultimate high-stakes treasure hunt. Officiële website: https://www.shrapnel.com/ Whitepaper: https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf

Shrapnel (SHRAP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shrapnel (SHRAP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M Hoogste ooit: $ 0.435265 $ 0.435265 $ 0.435265 Laagste ooit: $ 0.00316948 $ 0.00316948 $ 0.00316948 Huidige prijs: $ 0.00331737 $ 0.00331737 $ 0.00331737 Meer informatie over Shrapnel (SHRAP) prijs

Shrapnel (SHRAP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shrapnel (SHRAP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHRAP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHRAP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHRAP begrijpt, kun je de live prijs van SHRAP token verkennen!

