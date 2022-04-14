shoki (SOK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in shoki (SOK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

shoki (SOK) Informatie Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project. Officiële website: https://www.shokicoin.com/ Koop nu SOK!

shoki (SOK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor shoki (SOK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.01K $ 18.01K $ 18.01K Totale voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Circulerende voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.01K $ 18.01K $ 18.01K Hoogste ooit: $ 0.00116162 $ 0.00116162 $ 0.00116162 Laagste ooit: $ 0.00000965 $ 0.00000965 $ 0.00000965 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over shoki (SOK) prijs

shoki (SOK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van shoki (SOK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOK begrijpt, kun je de live prijs van SOK token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOK Wil je weten waar je SOK naartoe gaat? Onze SOK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOK token!

