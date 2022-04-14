Shogun (SHOGUN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shogun (SHOGUN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shogun (SHOGUN) Informatie The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution. Officiële website: https://shogundao.com/

Shogun (SHOGUN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shogun (SHOGUN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 483.30K Totale voorraad: $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 483.30K Hoogste ooit: $ 0.193414 Laagste ooit: $ 0.01257557 Huidige prijs: $ 0.02308192

Shogun (SHOGUN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shogun (SHOGUN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHOGUN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHOGUN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHOGUN begrijpt, kun je de live prijs van SHOGUN token verkennen!

