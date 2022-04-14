SHITCOIN (SHITCOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SHITCOIN (SHITCOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SHITCOIN (SHITCOIN) Informatie Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website . Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website . Officiële website: https://shitcoin.party/ Koop nu SHITCOIN!

SHITCOIN (SHITCOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SHITCOIN (SHITCOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 179.94K $ 179.94K $ 179.94K Totale voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Circulerende voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 179.94K $ 179.94K $ 179.94K Hoogste ooit: $ 0.0053713 $ 0.0053713 $ 0.0053713 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017995 $ 0.00017995 $ 0.00017995 Meer informatie over SHITCOIN (SHITCOIN) prijs

SHITCOIN (SHITCOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SHITCOIN (SHITCOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHITCOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHITCOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHITCOIN begrijpt, kun je de live prijs van SHITCOIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHITCOIN Wil je weten waar je SHITCOIN naartoe gaat? Onze SHITCOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHITCOIN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!