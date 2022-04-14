Shitcoin on TON (SHIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shitcoin on TON (SHIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shitcoin on TON (SHIT) Informatie Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose. Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose. Officiële website: https://tonshitcoin.xyz/ Whitepaper: https://tonshitcoin.xyz/ Koop nu SHIT!

Shitcoin on TON (SHIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shitcoin on TON (SHIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.28K Totale voorraad: $ 72.30M Circulerende voorraad: $ 72.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.28K Hoogste ooit: $ 0.052987 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.0008878 Meer informatie over Shitcoin on TON (SHIT) prijs

Shitcoin on TON (SHIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shitcoin on TON (SHIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHIT begrijpt, kun je de live prijs van SHIT token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHIT Wil je weten waar je SHIT naartoe gaat? Onze SHIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHIT token!

