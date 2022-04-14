Shikoku (SHIK) Tokenomie
Shikoku (SHIK) Informatie
SHIKOKU is a decentralized memecoin born on the Ethereum network. The development of the Shikoku Inu Decentralized Ecosystem (SIDE), alongside viral community growth are two of the many goals planned. Another novel creation of SHIKOKU is the publishing of the developer keys for all to verify and use. SHIKOKU aims to be a driving force in the memecoin and education industry, pushing crypto for the betterment of all.
Shikoku (SHIK) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shikoku (SHIK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Shikoku (SHIK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Shikoku (SHIK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal SHIK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel SHIK tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van SHIK begrijpt, kun je de live prijs van SHIK token verkennen!
