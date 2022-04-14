Shido DEX (SHDX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shido DEX (SHDX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shido DEX (SHDX) Informatie Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX. Officiële website: https://shido.io/dex/ Koop nu SHDX!

Shido DEX (SHDX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shido DEX (SHDX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 521.71K $ 521.71K $ 521.71K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 4.11B $ 4.11B $ 4.11B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012694 $ 0.00012694 $ 0.00012694 Meer informatie over Shido DEX (SHDX) prijs

Shido DEX (SHDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shido DEX (SHDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHDX begrijpt, kun je de live prijs van SHDX token verkennen!

